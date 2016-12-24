Руководители саранской мэрии накануне праздников навестят подшефные семьи

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У руководителей структурных подразделений Администрации Саранска стало традицией навещать накануне праздников подшефные семьи - дарить подарки, если необходимо, оказывать посильную помощь в разрешении различных вопросов.

Накануне новогодних праздников Петр Тултаев призвал своих подчиненных посетить малоимущие семьи. «Каждый год перед Новым годом посещаем малоимущие семьи или детей из неблагополучных семей. Я попрошу всех вас - своих заместителей, глав районных администраций и их заместителей, директоров департаментов - посетить детей и порадовать их новогодними подарками и поздравлениями. К сожалению, ситуация так складывается, что некоторым семьям очень тяжело. Особенно плохо, и в этом мы убеждались при посещении, когда неполная семья или еще того хуже - один из родителей пьет. Но дети в этом не виноваты, им тоже хочется праздника», - сказал Петр Тултаев.

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