Дезинфекция за счет жильцов

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Кто должен оплачивать санитарную обработку помещений в многоквартирных домах?
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции продолжается дезинфекция мест общего пользования во всех многоквартирных домах Саранска.
Представители районных администраций в ежедневном режиме проводят мониторинг качества санитарной обработки. На оперативном совещании главы районных администраций доложили, что к управляющим компаниям по качеству выполнения работ есть замечания. Например, в одном из подъездов МКД № 22а по улице Ульянова выявлена не только некачественная дезинфекция, но и уборка.
С домкомами у представителей районной администрации налажена обратная связь, графики санитарной обработки на подъездах вывешены. Жители отдельных многоквартирных домов просят управляющую компанию привлечь для дезинфекции мест общего пользования специализированную организацию. Между тем у некоторых домкомов возникли вопросы: кто должен оплачивать работы по дезинфекции подъездов в конкретном многоквартирном доме. Согласно законодательству подъезд - это общедомовое имущество собственников и работы по его содержанию, в том числе и дезинфекции, выполняются за счет средств по строке «Содержание общего имущества МКД».
«Санитарная обработка в МКД проводится прежде всего в интересах живущих там людей. К сожалению, мы не можем за счет бюджетных средств эти работы производить. Дезинфекцию нужно проводить на регулярной систематической основе. С жильцами и домкомами должна быть налажена обратная связь и понимание необходимости проведения санитарной обработки и финансирования этих работ», - подчеркнул Петр Тултаев.
Что грозит за распитие спиртного в припаркованном автомобиле?
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