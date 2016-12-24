В Саранске представили предварительный проект благоустройства парка на улице Т. Бибиной

В администрации Саранска мэру Петру Тултаеву представили предварительный проект благоустройства парка на улице Т. Бибиной.

«Проект предусматривает размещение площадок для детей разного возраста, площадки для воркаута и с тренажерами, универсальной физкультурной и скейтплощадки, полосы препятствий, качелей, лавочек и урн. Также мы запроектировали блок проката спортивного инвентаря и площадку под торговлю. Сеть пешеходных дорожек в парке будет иметь покрытие из брусчатки и асфальтобетона», – рассказал представитель подрядной организации ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр».

«Напоминаю вам: деревья на этой территории должны быть максимально сохранены. При выборе пород для высадки, необходимо консультироваться со специалистами Ботанического сада и четко следовать их рекомендациям в этом вопросе», –подчеркнул Петр Тултаев.

Однако основным вопросом обсуждения стал отвод стекающих с полей дождевых и талых вод, объем которых в весеннее время значительный, с благоустраиваемой территории. Проектировщики предложили несколько вариантов решения этой проблемы: строительство подпорной стенки и водоотводного лотка, но было принято решение рассмотреть возможность обустройства дренажной канализации с выводом в ливневый коллектор улицы Т. Бибиной. После проработки этого важного этапа встреча со строителями состоится снова для обсуждения окончательного варианта проекта.

Благоустройство парка по улице Т. Бибиной будет выполнено в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».