Поздравление врио Главы Мордовии Артёма Здунова с Днем юриста

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Уважаемые представители и ветераны юридической сферы нашей республики! Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем юриста!
Праздничная дата объединяет судей, юрисконсультов, адвокатов, судебных приставов, сотрудников правоохранительных и надзорных ведомств, всех тех, кто стоит на страже закона, несет огромную ответственность перед обществом и государством. От вашей качественной и эффективной работы во многом зависят социальная стабильность и справедливость, безопасность и уверенность жителей Мордовии в завтрашнем дне.
В юридическом сообществе республики трудятся высококвалифицированные специалисты, готовые решать сложные задачи, которые сегодня стоят перед нами. Надеюсь, что наша совместная работа принесет результат, который отразится на повышении качества жизни наших граждан и поможет дальнейшему динамичному развитию республики.
Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам отрасли, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие органов юстиции, адвокатуры и нотариата Мордовии.
От всей души благодарю вас за безукоризненное служение Закону, желаю вам, вашим родным и близким дальнейших успехов, счастья и здоровья! С праздником!
Врио Главы Республики Мордовия А.А.Здунов
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