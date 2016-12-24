Поздравление врио Главы Мордовии Артёма Здунова с Днем юриста

Уважаемые представители и ветераны юридической сферы нашей республики! Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем юриста!

Праздничная дата объединяет судей, юрисконсультов, адвокатов, судебных приставов, сотрудников правоохранительных и надзорных ведомств, всех тех, кто стоит на страже закона, несет огромную ответственность перед обществом и государством. От вашей качественной и эффективной работы во многом зависят социальная стабильность и справедливость, безопасность и уверенность жителей Мордовии в завтрашнем дне.

В юридическом сообществе республики трудятся высококвалифицированные специалисты, готовые решать сложные задачи, которые сегодня стоят перед нами. Надеюсь, что наша совместная работа принесет результат, который отразится на повышении качества жизни наших граждан и поможет дальнейшему динамичному развитию республики.

Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам отрасли, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие органов юстиции, адвокатуры и нотариата Мордовии.

От всей души благодарю вас за безукоризненное служение Закону, желаю вам, вашим родным и близким дальнейших успехов, счастья и здоровья! С праздником!

Врио Главы Республики Мордовия А.А.Здунов