Заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев осмотрел новый детский сад в селе Белозерье

2 декабря заместитель министра просвещения России Андрей Николаев посетил детский сад на 160 мест в селе Белозерье Ромодановского района Мордовии. Вместе с Председателем Правительства РМ Владимиром Сушковым, его заместителем Галиной Лотвановой, представителями Минобразования РМ, он осмотрел строительство трехэтажного дошкольного учреждения, высоко оценив его значимость для жителей крупного села.

Планируется, что детский сад откроется до конца года — его готовность составляет 99 процентов. Сейчас завершаются внутренние отделочные работы, а также благоустройство территории.

«Проект разработан очень грамотно. Расположение всех помещений в детском саду продумано и очень удобно. Хорошо, что проект внесен в государственный реестр. Этот опыт может быть полезен другим регионам России», - подчеркнул Андрей Николаев.

Большие площади позволяют разместить все необходимое. Например, художественную мастерскую, преподавать в которой будут представители Саранской школы искусств. Также здесь есть вместительный актовый зал, спортивный зал с детскими спортивными тренажерами. На третьем этаже разместился компьютерный класс, в котором есть все нужное для освоения цифровых технологий. Гордостью учреждения является комната психологической разгрузки с возможностями рисовать цветным песком и световым фонтаном. Также в детском саду оборудован свой медицинский блок и массажный кабинет.

Штат педагогов, которые будут заниматься с детьми в Белозерье, продолжает формироваться. Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с Мордовским педагогическим университетом им. М.Е. Евсевьева, который готовит квалифицированных специалистов.

Андрей Николаев осмотрел кухню детского сада. Здесь установлен пароконвектомат, который способен готовить различные блюда с пользой для здоровья детей. Поставками продуктов займутся отечественные производители.

Открытие детского сада, который строится в рамках национального проекта «Демография», очень ждут в Белозерье. Новое дошкольное учреждение во многом поможет решить вопросы с занятостью детей в этом населенном пункте.