«Салоны машин такси должны подвергаться санитарной обработке, особенно после доставки пассажиров до поликлиник»

В столице Мордовии продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

На оперативном совещании в городской администрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что с 23 по 27 ноября проверена 351 единица общественного транспорта, вынесено 169 замечаний, составлено 6 протоколов. «Проверки проводят сотрудники районных администраций города, Транспортного управления, муниципального предприятия «Горэлектротранс», сотрудники полиции. В течение одного дня местоположение групп мониторинга меняется», - отметил Игорь Белорунов. Также ведется проверка легкового такси. За минувшую неделю за несоблюдение профилактических мер вынесено 10 замечаний (8 - водителям, 2 - пассажирам), на двух водителей составлены протоколы.

Мэр Саранска акцентировал внимание на том, что наряду с соблюдением масочно-перчаточного режима необходимо проводить комплексную, регулярную дезинфекцию салонов общественного транспорта и такси. «Это касается не только муниципального предприятия «Горэлектротранс», но и частных перевозчиков. Внимание руководителей такси в очередной раз обращаю на неукоснительное соблюдение мер безопасности: салоны машин должны подвергаться санитарной обработке, особенно после доставки пассажиров до поликлиник», - подчеркнул Петр Тултаев.