В Саранске в декабре будет установлено 37 остановочных павильонов

Мэр Саранска в очередной раз призвал подчиненных оперативно реагировать на сообщения горожан в социальных сетях. «Жаль, что о некоторых проблемах мы узнаем из социальных сетей. Например, о несвоевременно убранном после ДТП турникете на улице Фурманова. Иногда жалобы необоснованные, однако реагировать нужно. Также прошу руководителей Администрации города не игнорировать сообщения средств массовой информации в части наших полномочий. Воспринимать это нужно не как укор, а как подсказку. Принимать это и - работать!» - подчеркнул Петр Тултаев.

Глава региональной столицы напомнил директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» о неоднократном обращении жительницы пригородного поселка по поводу установки светофора в районе остановки «Конец Николаевки». Летом с женщиной состоялась встреча, во время которой были обозначены конкретные сроки решения вопроса. «Мероприятия, предусмотренные законодательством, проводятся. В частности, проектно-сметная документация на установку светофорного объекта сейчас находится на проверке в государственной экспертизе. Ориентировочная дата выхода - 7 декабря. Затем будет запущена процедура по определению подрядчика на установку светофора. До конца текущего года работы по его установке планируем начать», - сказал Дмитрий Дергунов. Он пояснил, что на обозначенном участке будет установлен светофор с кнопкой.

«Если гражданке обещали установить светофор до конца этого года, прошу выдерживать эти сроки. Если по объективным причинам в эти сроки не уложитесь, встретьтесь с ней и объясните, когда этот вопрос будет решен в полном объеме», - сказал Петр Тултаев.

Также поступают обращения жителей об установке остановочных павильонов на отдельных остановках. Дмитрий Дергунов доложил Главе города, что предусмотренные законодательством процедуры по приобретению остановочных павильонов завершены. - «В Саранске до конца декабря будет установлено 37 остановочных павильонов. Остановки установят вместо тех, которые были повреждены во время урагана минувшим летом. Кроме этого, выявленные во время ревизии павильоны с дефектами также будут заменены. Два павильона появятся на новых остановках - на улице Старопосадской и проспекте 70 лет Октября».



