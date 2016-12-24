Жители домов срывают листы с графиками санобработки

Главы районных администраций города рассказали о результатах мониторинга за прошедшую неделю по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Во всех районах Саранска были выявлены нарушители. Как утверждается, с руководителями таких управляющих компаний незамедлительно связывались и указывали на недостатки.

«В 24 управляющих компаниях, работающих на территории Октябрьского района, создано 48 дезинфекционных групп, в 8 - обработку проводят уборщицы и дворники. Во время мониторинга выявлены адреса, по которым не проводится не только своевременная дезинфекция, но и уборка. Руководителям таких обслуживающих организаций указано на незамедлительное устранение нарушений. Также поддерживается обратная связь с домкомами. Некоторые представители собственников отмечают, что уборка мест общего пользования проводится своевременно, а дезинфекция - не каждый день. Графики проведения санитарных обработок имеются», - сообщил руководитель администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

В Ленинском районе также сформированы дезинфекционные бригады. «Возникают вопросы по трем многоквартирным домам. Обслуживающим их компаниям сделаны предупреждения. Графики дезинфекции вывешены не везде. Находимся в постоянном взаимодействии с домкомами. Необходимый запас хлорсодержащих препаратов в управляющих компаниях есть», - рассказал руководитель администрации Ленинского района Александр Юткин.

В Пролетарском районе есть незначительные замечания в адрес управляющих компаний, которые оперативно устраняются. «Некоторые домкомы хотят, чтобы подъезды обрабатывались 2 раза день, некоторые против санитарной обработки. Даже предъявляют справки от врачей об отравлении после проведенной дезинфекции. В связи с этим управляющие компании начали применять дезинфицирующие растворы без запаха. График санобработки вывешен в 70% МКД. Домкомы жалуются, что жители срывают их», - говорит начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Пролетарского района Олег Дыдыкин.

«Обработку проводить необходимо. Другого не дано. Если график срывают, нужно вывешивать заново», - сказал мэр Саранска.