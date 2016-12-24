Пользователи соцсетей оперативно получают от саранской администрации ответы о благоустройстве города

Нарушения и протоколы
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима
Жители столицы в соцсетях активно интересуются жизнью Саранска. Наиболее частые вопросы связаны с благоустройством на улицах. Все сообщения и комментарии фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент», которая позволяет местным властям всегда оставаться на связи с населением.
Например, в официальную группу администрации г.о. Саранск ВКонтакте поступил вопрос от местной жительницы. Она поинтересовалась, почему на новой автобусной остановке рядом с химмашевским рынком не останавливается автобус №27. Хоть остановочного павильона там еще нет, но площадка уже оборудована.
Кстати, подобные вопросы уже поступали днями ранее. Представители администрации пояснили, что помимо павильона на указанном участке дороги отсутствуют необходимые дорожные знаки, поэтому остановка общественного транспорта запрещена. Также они пообещали, что работы по установке павильона и знаков должны быть выполнены до конца ноября. Тогда же будет разрешена посадка и высадка пассажиров.
«Хочется верить! Спасибо!» – ответила автор сообщения.
Если у вас есть вопросы или жалобы обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано.
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима
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