Рефинансирование ипотечных кредитов в КС Банке по низкой ставке

С 27 ноября КС Банк снизил процентную ставку по рефинансированию ипотечных кредитов, полученных в другой кредитной организации, до 7,9 %. Акция продлиться до 31 декабря 2020 года.

У многих семей, ежемесячно выплачивающих платежи по ипотечным кредитам, появилась возможность снизить суммы своих выплат. В сегодняшней ситуации это может стать хорошей возможностью улучшить свое финансовое благополучие. Очевидным преимуществом КС Банка является отсутствие обязательного страхования жизни и здоровья заемщика, что также позволяет избежать дополнительных расходов. Большим плюсом станет и удобство, и скорость обслуживания при заключении договора ипотечного кредитования, ведь обязательную в этом случае процедуру регистрации прав на недвижимое имущество можно пройти непосредственно в банке. В октябре в КС Банке появился центр оказания государственных, муниципальных и других услуг по принципу «одного окна» на базе центра оказания услуг для бизнеса, где заемщики банка могут подать документы в Росреестр.

Выгодные и доступные условия ипотечного кредитования продолжают действовать и благодаря участию КС Банка в программах кредитования с государственной поддержкой:

приобретение нового жилья на льготных условиях – по ставке 6,5% годовых. Программа продолжает свое действие по 1 июля 2021 года. Еще многие семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут приобрести квартиры в новостройках. КС Банк сотрудничает со всеми крупными застройщиками Саранска, выбрать новую прекрасную квартиру можно в любом районе города или в другом населенном пункте республики. Эти же условия доступны и в других регионах присутствия банка: Пензенской и Самарской области.

И самые низкие процентные ставки - 6% действуют для заемщиков, имеющих детей и соответствующих Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2017 г N1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Дом.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей».

Ипотечные кредиты выдаются в сумме - от 300 000 до 6 000 000 рублей. Срок кредита от 6 месяцев до 25 лет. Минимальный взнос составляет 20%.

Обратиться за ипотечным кредитом можно в любой офис банка. Специализированным центром ипотечного кредитования является офис по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52, контактный телефон 8(8342) 24-11-65.