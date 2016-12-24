В Саранске депутаты передали компьютерную технику врачам городской поликлиники №2

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Депутаты Государственного Собрания Мордовии и городского Совета передали в дар саранской поликлинике №2 компьютерную технику, приобретенную за свой счет. Два персональных компьютера вместе с принтером станут хорошим подспорьем медицинским работникам – ежедневно сюда обращаются около 2 тысяч человек.

Как рассказал депутат Госсобрания РМ Вячеслав Брыков, поликлиника №2 – одна из основных в Пролетарском районе. Поэтому партия «Единая Россия» продолжает поддерживать врачей, которые сейчас помогают больным с коронавирусной инфекцией. 

Не остается в стороне и региональное бизнес-сообщество. По словам депутата Госсобрания РМ Юрия Левашкина, ранее медработникам поликлиники были переданы антисептики, защитные маски и перчатки, градусники. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Поддержал коллегу депутат городского Совета Дмитрий Кручинкин. Он отметил, что в это непростое время на врачей легла особо большая нагрузка, и депутатский корпус всегда готов предложить свою помощь. Новую оргтехнику получат регистраторы, которые работают в колл-центре. Каждый день сюда поступают сотни звонков.

Вопросы получения своевременной помощи больными коронавирусной инфекцией накануне подробно обсуждались на заседании Оперативного штаба, которое провел врио Главы Мордовии Артём Здунов. 

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