В Саранске начали устанавливать главную ёлку Новогодних торжеств

«Это цинизм, вызов!»
Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов
Монтаж главного символа Нового года на Советской площади Саранска займет не более двух дней. Затем несколько дней потребуется для того, чтобы развесить гирлянды и украшения – иллюминацию и более 150 разноцветных шаров. В этом году искусственная ель устанавливается в седьмой раз, ее высота 23,5 метра.
Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
Владимир Волков обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке с поста Главы Республики Мордовии
Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест
За масштабную торговлю наркотиками в Мордовии различные сроки заключения получили полтора десятка молодых людей, среди них - 5 девушек