В Саранске начали устанавливать главную ёлку Новогодних торжеств

Монтаж главного символа Нового года на Советской площади Саранска займет не более двух дней. Затем несколько дней потребуется для того, чтобы развесить гирлянды и украшения – иллюминацию и более 150 разноцветных шаров. В этом году искусственная ель устанавливается в седьмой раз, ее высота 23,5 метра.