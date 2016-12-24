В Саранске начали устанавливать главную ёлку Новогодних торжеств

Наш город

Монтаж главного символа Нового года на Советской площади Саранска займет не более двух дней. Затем несколько дней потребуется для того, чтобы развесить гирлянды и украшения – иллюминацию и более 150 разноцветных шаров. В этом году искусственная ель устанавливается в седьмой раз, ее высота 23,5 метра.

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