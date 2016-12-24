В Мордовии стартует волонтерский «Марафон добра»

В преддверии республиканского форума добровольцев (волонтеров) «Добро в Мордовии» с 27 ноября по 4 декабря 2020 года состоится «Марафон добра».

К марафону приглашаются участники волонтерского движения: волонтеры, тим-лидеры и организаторы добровольчества, представители добровольческих объединений, члены региональных отделений всероссийских добровольческих организаций, активные представители общеобразовательных учреждений, вузов и сузов, а также те, кто еще не задействован в добровольческой деятельности.

Для того, чтобы принять участие в марафоне необходимо поделиться своим добрым делом в социальных сетях с хештэгами #МарафонДобра_Мордовия #ДМвДеле #МарафонМЫВМЕСТЕ_ПолезнаяПрограмма. Вы можете сделать любое социально-значимое дело: помочь пожилым людям, организовать раздельный сбор отходов в своем дворе, отдать вещи нуждающимся, и даже просто покормить котенка. Передавайте эстафету своим друзьям, чтобы они присоединялись к флешмобу.

Если вы хотите принять участие в мероприятиях марафона по всей республике, то присоединяйтесь к команде на портале Dobro.ru .