В Мордовии стартует волонтерский «Марафон добра»

Социум

В преддверии республиканского форума добровольцев (волонтеров) «Добро в Мордовии» с 27 ноября по 4 декабря 2020 года состоится «Марафон добра».

К марафону приглашаются участники волонтерского движения: волонтеры, тим-лидеры и организаторы добровольчества, представители добровольческих объединений, члены региональных отделений всероссийских добровольческих организаций, активные представители общеобразовательных учреждений, вузов и сузов, а также те, кто еще не задействован в добровольческой деятельности.

Для того, чтобы принять участие в марафоне необходимо поделиться своим добрым делом в социальных сетях с хештэгами #МарафонДобра_Мордовия #ДМвДеле #МарафонМЫВМЕСТЕ_ПолезнаяПрограмма. Вы можете сделать любое социально-значимое дело: помочь пожилым людям, организовать раздельный сбор отходов в своем дворе, отдать вещи нуждающимся, и даже просто покормить котенка. Передавайте эстафету своим друзьям, чтобы они присоединялись к флешмобу.

Если вы хотите принять участие в мероприятиях марафона по всей республике, то присоединяйтесь к команде на портале Dobro.ru .

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Это цинизм, вызов!»

Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов

Исчез со всех социальных «радаров»

Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин

Движение без опасности

В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
Накрутил цену

Поверка счетчиков воды обернулась для саранских пенсионерок потерей денег

Полковник все признал

Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу