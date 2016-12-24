Жители города жалуются на низкую температуру в квартирах

В адрес Главы Саранска и в диспетчерские службы города поступает очень много жалоб от жителей всех микрорайонов на низкую температуру в квартирах. Как пояснил первый вице-мэр - директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин, ПАО «Т Плюс» изменило входящие в многоквартирные дома параметры теплоносителя, в этом году он подается более низкой температуры, чем, например, в прошлом году. Причем температура теплоносителя в двух рядом стоящих многоквартирных домах может отличаться почти на 10 градусов.

«Вопрос низкой температуры в квартирах жильцов с представителями ПАО «Т Плюс» обсуждаем ежедневно. Пришли к мнению, что по каждому адресу, откуда поступает жалоба, вопрос будет рассматриваться в ручном режиме, с выходом на место и восстановлением прежних параметров», - сказал Игорь Бутяйкин.

По данным на утро 23 ноября от граждан в диспетчерские службы на некачественную подачу тепла в жилые помещения поступило 134 обращения, 70 из которых не сняты с контроля.

«Что значит: изменили параметры?! Сейчас идет недогрев. Казалось бы, получать прибыль в их интересах. Не повторяется ли ситуация прошлого года, когда представители ПАО «Т Плюс» говорили, что параметры установлены где-то в Перми. Где Пермь, а где Саранск! Люди думают, что мы виноваты во всем. Но это коммерческая структура. Согласно закону мы вмешиваться в их деятельность не можем, но требовать можем. Задолженностей перед ними муниципалитет не имеет. Оплата услуг населением составляет 98%. Странная ситуация: люди жалуются на недогрев. Это нонсенс!» - возмутился мэр Петр Тултаев.

Главы районных администраций подтвердили, что от жителей массово поступают жалобы на низкую температуру в квартирах. «Если брать среднесуточную температуру наружного воздуха минус 3 градуса, то температура теплоносителя согласно графику прошлого года на вводе в дом должна быть 80 градусов, а в этом году ПАО «Т Плюс» подает 72 градуса. Причем ресурсоснабжающая организация при обращении к ним отправляет жителей в управляющую компанию. И это при том, что в данном случае обслуживающая организация отношения не имеет к низкой температуре. Кроме этого, при комиссионных выходах часто бывает так, что температура в квартирах 18-19 градусов. В таких случаях представители ПАО «Т Плюс» говорят, что она соответствует нормативной, и соответственно отказываются принимать какие-либо меры. На наши доводы, что это очень низкая температура и до комиссионного выхода жители обогревательные элементы включают, не обращают внимания», - сказал глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков рассказал, что на минувшей неделе с представителями управляющих компаний и ПАО «Т Плюс» было проведено совещание. «Представители ресурсоснабжающей организации рассказали, что для каждого теплопункта у них установлены свои расчетные параметры теплоносителя», - отметил Сергей Мальченков.

«Людям все равно, какая температура теплоносителя. Главное - в квартире должно быть тепло. И почему разные параметры для домов в разных микрорайонах? У нас что, один дом на юге находится, другой - на севере?!» - поинтересовался Петр Тултаев.

Мэр Саранска поручил держать на постоянном контроле вопрос теплоснабжения многоквартирных домов, проводить мониторинг и лично ему докладывать о поступающих обращениях. Кроме этого, на ближайшее время запланирована встреча с представителями ПАО «Т Плюс».



