«Рынки возьмите на особый контроль»

В Саранске продолжают штрафовать за нарушение противоэпидемических норм

По поручению градоначальника и решению городского оперативного штаба в столице Мордовии продолжаются проверочные рейды по соблюдению противоэпидемических норм в общественном транспорте, на объектах торговли и общепита.

«Рейды проводят сотрудники администраций районов Саранска, Транспортного управления, муниципального предприятия «Горэлектротранс» совместно с сотрудниками полиции. За минувшую неделю было проверено 495 единиц общественного транспорта, на месте было устранено 223 замечания, составлено 9 протоколов. В целом за весь период рейдов с 26 мая по 20 ноября составлено 152 протокола на нарушителей», - доложил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов. Также в городе ведутся проверки легкового такси. За прошлую неделю за несоблюдение масочно-перчаточного режима на водителей составлено 3 протокола.

Проверочные рейды проводятся и на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг. С 16 по 20 ноября проведен мониторинг 113 объектов - 6 рынков, 74 магазинов, 19 точек общепита, 9 парикмахерских, 5 аптек. «По результатам рейда по рынкам города за нарушение масочно-перчаточного режима составлено 6 актов фиксации нарушений. Один акт составлен на продавца на Центральном рынке за обслуживание покупателя без средств индивидуальной защиты. За нарушение масочно-перчаточного режима и отсутствие социальной разметки по два акта составлено в торговых комплексах «Данко» и «Ринг». Один акт - в торговом комплексе «Заречный», - рассказала начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.

За неделю составлено два акта фиксации нарушений на фармацевтов: в аптеке «Максавит» (по адресу: г. Саранск, улица Полежаева, д. 32) фармацевт осуществляла продажу лекарств покупателю без перчаток, в аптеке ИП Малюгина Н.В., находящейся по адресу: улица Кирова, д. 63, фармацевт работала без маски и перчаток.

Составленные акты и фотоматериалы направлены в Минэкономики РМ для рассмотрения и составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Вы видите, ситуация с заболеваемостью ковидом складывается не лучшим образом, поэтому все профилактические мероприятия мы продолжаем и мониторим очень жестко. Рынки возьмите на особый контроль. Если есть случаи нарушений, давайте закрывать или мясной ряд, или рынок в целом. Если еще кто-то не понял, не знаю, как еще убеждать. Но «война» идет! Работу эту продолжаем без «воды» в отчетах. Все это сразу видно», - указал Петр Тултаев.