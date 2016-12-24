Глава Саранска отреагировал на жалобы в социальных сетях

На оперативном совещании Глава Саранска дал поручения по размещенным в социальных сетях постам.

«Жители дома № 74 по улице Волгоградской снова жалуются, что строители, делающие перепланировку в нежилом помещении на 1-м этаже, опять проводят шумные работы в запрещенное время», - обратился Петр Тултаев к главе районной администрации. Сергей Мальченков пояснил, что в вечернее время по этому адресу был в пятницу. Работы шумные на тот момент не проводились. Согласно разрешению Администрации города на перепланировку нежилого помещения строительные работы можно проводить в период с 08:00 до 18:00. «Это недопустимо, что поздно вечером проводятся шумные работы. Есть закон, надзирающие органы. При необходимости жители могут обратиться в полицию для принятия мер. Однако попрошу всех глав районных администраций на такие случаи реагировать: если даже собственники производят ремонт, то только с соблюдением всех требований», - сказал градоначальник.

Кроме этого, жители Саранска на минувшей неделе жаловались в соцсетях на неудовлетворительную работу общественного транспорта - люди не могли дождаться на остановках автобусов № 14, № 15, троллейбуса № 13. Начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что работа с перевозчиками проведена. - «Маршрут № 14 усилен: в дневное время ходит 8 машин, после 20:00 - 3 единицы. На маршруте № 15 в дневное время работает 23 машины, после 20:00 - 8, интервал 15 минут».

«У нас зима. И стоять на остановке 15 минут зимой и летом - две большие разницы. Установленный интервал должен соблюдаться вне зависимости от перевозчика. Мониторьте эту ситуацию, особенно в часы пик», - подчеркнул Глава Саранска.