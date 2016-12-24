В Саранске не откажутся от елочных базаров

Как было заявлено на совещании в Администрации города, принято решение о сохранении в Саранске практики организации елочных базаров, но работать они будут с учетом действующей эпидемиологической обстановки.

«Продавцы должны соблюдать все предписанные Роспотребнадзором правила - быть в масках и перчатках, не допускать образования очередей. Кроме этого, после окончания работы места торговли должны быть приведены в порядок», - сказал Глава города Петр Тултаев.

Традиционно елочные базары в столице Мордовии начинают работать во второй половине декабря. Купить новогоднюю красавицу можно будет в каждом микрорайоне города.