В Саранске не откажутся от елочных базаров

Чистота под роспись
В Саранске факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников
Как было заявлено на совещании в Администрации города, принято решение о сохранении в Саранске практики организации елочных базаров, но работать они будут с учетом действующей эпидемиологической обстановки.
«Продавцы должны соблюдать все предписанные Роспотребнадзором правила - быть в масках и перчатках, не допускать образования очередей. Кроме этого, после окончания работы места торговли должны быть приведены в порядок», - сказал Глава города Петр Тултаев.
Традиционно елочные базары в столице Мордовии начинают работать во второй половине декабря. Купить новогоднюю красавицу можно будет в каждом микрорайоне города.
В Саранске факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников
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