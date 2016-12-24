В понедельник утром, когда Саранск стал покрываться снегом, мэр города Петр Тултаев объехал все районы мордовской столицы.

На оперативном совещании в Администрации он акцентировал внимание руководителей профильных структурных подразделений на том, чтобы все силы и средства муниципальных предприятий, занятых в уборке столицы региона, были переведены на усиленный режим работы. «Уборка выполняется нормально. Мы должны быть готовы к обильным снегопадам. Техника и люди должны быть в полной боевой готовности. Это же касается и управляющих компаний, - обратился Петр Тултаев к главам районных администраций. - За руки, если надо будет, выводить. У нас, к сожалению, по-другому не получается. Выходят на уборку городские предприятия, значит, должны выходить и управляющие компании. И нужно видеть все своими глазами. Тогда будет нормально. Снег выпадет - и мы все увидим, кто как работает».

Первый вице-мэр - директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин доложил, что муниципальные предприятия города работают в круглосуточном режиме с учетом складывающихся погодных условий.