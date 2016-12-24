В Мордовии реализуется программа социальных контрактов

Своё хозяйство в виде двух коров и шести молочных телят у новоиспеченного предпринимателя и многодетного отца Рафика Альшина из села Кривозерье появилось благодаря заключению социального контракта.

В его рамках он получил 250 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-плана. На эти средства отстроил помещение для скота и прилегающие конструкции, закупил корм и приобрел животных. Пока крупнорогатый бизнес семьи Альшиных находится на стадии инвестирования. Молоко, получаемое от коров, в основном идет не на продажу, а на кормление телят. Но про эту мини-ферму в селе уже знают, покупатели тоже есть. А значит, когда телята подрастут, появятся и первые заметные доходы. Социальный контракт заключается на срок от 3 месяцев до 1 года, потом можно подать повторное заявление на его продление и получить деньги еще раз. Это в планы Рафика Альшина уже входит. Самое главное - реализовывать средства по целевому направлению и следовать бизнес-плану, если речь идет о предпринимательской деятельности. Проконсультироваться по поводу заключения социального контракта можно в органе социальной защиты по месту жительства. Важный момент: если семья заключает такой контракт, ее права на другие виды социальной помощи остаются в силе.