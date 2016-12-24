Глава Саранска встретился с проектировщиками зоны отдыха по улице Т. Бибиной

Глава города Петр Тултаев провел выездное совещание с проектировщиками - представителями организации, которая выполнит проект благоустройства зоны отдыха по улице Т. Бибиной. Следует заметить, что данный парк признан победителем рейтингового онлайн-голосования, проведенного в начале этого года. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство территории было выделено около 40 миллионов рублей. В проведенном открытом конкурсе приняли участие 7 организаций. Победителем аукциона было признано ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр».

Изначально в порядок предполагалось привести весь участок, общей площадью 9,1 гектара. Впоследствии выяснилось, что выполнить сразу весь комплекс работ едва ли удастся. К тому же, как оказалось, в районе МКД №№1/1, 3/1 и 3/3 по улице Т. Бибиной проходит газопровод, у которого есть определенная охранная зона. В результате решено было ограничиться реализацией одного из этапов. А именно – благоустройством площадки в 2 гектара у многоквартирного дома №3/3.

«Здесь - новый микрорайон, а зон рекреационных нет, - обозначил предъявляемые требования Петр Тултаев. - Наша задача сделать такое место, чтобы и взрослым, и детям можно было перевести дух, отдохнуть, набраться положительных эмоций. В свое время мы делали проектно-сметную документацию по обустройству здесь большой парковой зоны. Это – дело перспективы, сейчас такой возможности нет.… Хотелось бы, чтобы к составлению проекта вы подошли с душой. Делать нужно как для себя. Представьте, что вы здесь живете со своей семьей, с детьми».

Прежде всего, планируется демонтировать самовольно установленные на участке гаражи. Рельеф местности при этом предполагается несколько «сгладить», дабы находящийся тут продольный уклон не стал бы преградой для маломобильных групп населения. Деревья же будут сохранены по максимуму. Более того, зеленую зону намечено даже расширить. «Не кустарники нужно высаживать, а именно деревья, - пояснил глава Саранска. - У нас в городе есть Ботанический сад, надо проконсультироваться с работающими там специалистами. Главное, чтобы деревья были адаптированы к нашим климатическим условиям и грунту».

Другие конструктивные решения - связанные, например, с размещением детских игровых комплексов, спортивных и скейт-площадок, качелей – возможно, будут похожи на те, что уже были реализованы в парке Ленинского района. За исключением зоны барбекю – неуместной в жилом массиве.

К 5 декабря, как ожидается, проектная организация представит свои предложения. А 10 декабря пройдет следующая встреча ее представителей с городским руководством.