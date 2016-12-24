Мэр Саранска передал служебные автомобили медикам

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По инициативе Главы Саранска Петра Тултаева, служебные автомобили руководителей структурных подразделений мэрии переданы в пользование медицинским учреждениям. «Ситуация с заболеваемостью остается напряженной, - пояснил градоначальник. - Горожане жалуются, что медики с запозданием реагируют на вызовы. Но это не вина врачей. Они делают все возможное, чтобы помочь каждому пациенту. Задержки возникают из-за большого количества амбулаторных больных. Чтобы немного облегчить работу медицинских работников, предлагаю передать в безвозмездное пользование поликлиникам служебные автомобили из гаража администрации города».
Члены городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции единогласно поддержали данное предложение. На 18 ноября детским поликлиникам предоставлено четыре автомобиля. Развозят они участковых педиатров.
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