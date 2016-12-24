Мэр Саранска передал служебные автомобили медикам

Наш город

По инициативе Главы Саранска Петра Тултаева, служебные автомобили руководителей структурных подразделений мэрии переданы в пользование медицинским учреждениям. «Ситуация с заболеваемостью остается напряженной, - пояснил градоначальник. - Горожане жалуются, что медики с запозданием реагируют на вызовы. Но это не вина врачей. Они делают все возможное, чтобы помочь каждому пациенту. Задержки возникают из-за большого количества амбулаторных больных. Чтобы немного облегчить работу медицинских работников, предлагаю передать в безвозмездное пользование поликлиникам служебные автомобили из гаража администрации города».

Члены городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции единогласно поддержали данное предложение. На 18 ноября детским поликлиникам предоставлено четыре автомобиля. Развозят они участковых педиатров.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Движение без опасности

В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
За рулем и с КАСКО

РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах

«Это цинизм, вызов!»

Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов

Домашний арестант

Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток

Чистота под роспись

В Саранске факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников

Изуверская месть

Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу