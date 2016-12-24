В Саранске могут вновь закрыть рынки

На встрече Главы Саранска Петра Тултаева с руководителями рынков прозвучало предупреждение о возможности принятия крайних мер при дальнейшем игнорировании правил санитарной безопасности. По словам градоначальника, в администрацию Саранска поступает множество жалоб на рыночных продавцов, в той или иной мере не соблюдающих санитарные требования.

«По утверждению врачей, ношение маски, перчаток, проведение дезинфекции помогают сдерживать передачу инфекции от человека к человеку, – отметил мэр города. - На всех рынках есть нарушения, причем, эти нарушения не единичные, а носят практически массовый характер. Особенно недопустимо, когда мясом торгуют без масок и перчаток, в то время, когда покупатели находятся в средствах индивидуальной защиты. Мы - люди взрослые, образованные и все умные. Я воспитывать никого не буду. Если и дальше будут продолжаться наглые, провоцирующие передачу инфекции нарушения, придется принимать самые крайние и решительные меры: или закрывать полностью рынки, или закрывать мясные ряды, или рыбные, или торговлю одеждой. Сценарий нежелательный, но вполне вероятный и вынужденный! Деваться некуда. Вы видите, как развивается ситуация. Врачи работают на износ!»

Глав города сообщил, что такого «локдауна» никто не хочет. Но решающим фактором станет поведение продавцов, соблюдение ими установленных норм безопасности.