Чистота под роспись

В Саранске факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции управляющие компании Саранска проводят регулярную санитарную обработку контактных поверхностей в подъездах многоквартирных домов. Особое внимание при этом должно уделяться лифтовым кабинам. На представителей районных администраций города возложена задача в ежедневном режиме вести мониторинг качества дезинфекции, а также собирать информацию по этому вопросу от председателей домовых комитетов или ТСЖ.

«За минувшую неделю проверено 603 подъезда, управляющим компаниям вынесено 84 замечания. Всего в Пролетарском районе 548 лифтов, за время мониторинга выявлено, что в 18 лифтах обработка должным образом не проводилась. Необходимая работа с управляющими компаниями, обслуживающими эти дома, проведена», - доложил на совещании в саранской мэрии глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

«За время мониторинга на прошлой неделе от председателей 15 МКД поступили жалобы, что подъезды не обрабатываются. Я сам лично выезжал по отдельным названным адресам, обработка на тот момент была проведена, - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - По информации управляющих компаний, из-за жалоб жильцов для санитарной обработки они стали реже использовать раствор хлора, чаще применяют растворы без запаха. Из 35 управляющих компаний, работающих в нашем районе, в трех созданы санитарные бригады, которые занимаются исключительно дезинфекцией. В остальных управляющих компаниях обработку проводят уборщицы и дворники в рамках своего рабочего дня».

«Создание специальных бригад при управляющих компаниях - это правильная практика, - отметил мэр города Петр Тултаев. - Давайте стремиться к этому. И нужно ставить перед собой задачу, чтобы обрабатывать лифты в многоквартирных домах как минимум один раз в день, а лучше - 2-3 раза. Это место замкнутое, люди лифтами активно пользуются».

В Октябрьском районе 544 многоквартирных дома с лифтами. Систематические нарушения в части санитарной обработки за прошлую неделю не выявлены. «Недочеты, которые были нами зафиксированы в рамках мониторинга, управляющие компании оперативно устраняли», - заверил Сергей Мальченков.

«В Ленинском районе 546 лифтов. При мониторинге высказаны замечания по качеству санитарной обработки в трех домах. Кроме этого, были жалобы по обработке подъездов МКД № 23 по улице Л. Толстого. Однако при комиссионном выходе этот факт не подтвердился. Председатель ТСЖ и собственники подтвердили, что подъезды этого МКД дезинфицируются регулярно, представитель собственников предъявил товарные чеки на покупку дезинфицирующих средств», - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин.

Петр Тултаев обратил внимание, что в каждом МКД домком или председатель ТСЖ должен подписывать график санитарной уборки. «Факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников. Это снимет многие вопросы, - сказал градоначальник. - Любую работу, связанную с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, нужно выполнять как положено. Чтобы не получилось так: у нас рапорты победные, а реальность совершенно другая. И каждый раз исходим из того, что речь идет о здоровье своих близких».