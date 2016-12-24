Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Кадошкинском районе начала работать «Бережливая поликлиника»

Вина адвоката
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году в Кадошкинском поликлиническом отделении начала работать «Бережливая поликлиника».
Сам проект реализуется в России с 2016 года. Его основная цель - повышение эффективности работы поликлиник и улучшение качества предоставляемой медицинской помощи.
Заметно преобразилась регистратура Кадошкинского поликлинического отделения. Она стала открытой, удобные пластиковые окна заменили стеклянные. Изменилась и картотека пациентов. Цветовое разделение карт больных по участкам позволяет быстро найти их. В регистратуре трудятся два человека. Они обслуживают пациентов, консультируют, отвечают на телефонные звонки. Работает запись на прием к врачу по электронной очереди. Пациент сам выбирает удобное для него время.
В текущем году в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей медико-санитарную помощь» произведена оптимизация работы процедурного кабинета, которая позволила сократить долгое ожидание пациентов в очереди, увеличить пропускную способность при заборе крови. Потоки пациентов разграничены.
По словам заведующей поликлиническим отделением Е.А. Межновой, данные мероприятия позволили оптимизировать работу регистратуры, увеличить пропускную способность процедурного кабинета, соответственно и сократить время нахождения пациентов в поликлинике.
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