«Обрабатывать лифты в многоквартирных домах нужно как минимум один раз в день»

На прошедшем в четверг заседании городского оперативного штаба был рассмотрен ход работ по дезинфекции многоквартирных домов, общественных территорий и автомобильного транспорта.

Санобработка придомовых территорий, детских игровых площадок, входных групп МКД проводится в Саранске регулярно – насколько это позволяют сделать погодные условия. Сейчас, правда, внимание обслуживающих организаций сконцентрировано на обработке лифтов и лестничных площадок. Работники районных администраций ежедневно ведут мониторинг выполнения таких мероприятий. Тесное взаимодействие налажено с председателями ТСЖ и домкомами.

В Октябрьском районе замечания незамедлительно направляются руководителям управляющих компаний. Еще дальше пошли в Пролетарском районе. В ООО «ЖЭК №8» и «АльпСтрой» санобработкой занимаются не уборщицы, а специализированные бригады, укомплектованные всем необходимым оборудованием. В дальнейшем, возможно, накопленный опыт позаимствуют и другие домоуправления.

А вот в Ленинском районе жители то и дело жалуются на стойкий запах хлорки в подъездах. Порой доходит до того, что им приходится предъявлять товарные чеки и инструкции по применению препаратов. Только так порой удается доказать, что закупаемые средства пригодны для использования. Отдельные управляющие организации, впрочем, и вовсе обходятся без обработки подъездов и лифтов. Подобные факты выявлялись, в частности, в МКД №96а по улице Республиканская, а ранее – в домах, находящихся на балансе домоуправления №25.

«Создание специальных бригад при управляющих компаниях – это правильная практика, - подытожил Глава Саранска Петр Тултаев. - Давайте стремиться к этому. И нужно ставить перед собой задачу, чтобы обрабатывать лифты в многоквартирных домах как минимум один раз в день, а лучше – 2-3 раза. Это место замкнутое, люди лифтами активно пользуются».

Особое внимание Петр Тултаев призвал уделить общественному транспорту. «Список остановок, где проходят рейды, надо менять как можно чаще» - обратился он к начальнику транспортного управления Игорю Белорунову. В приоритете – автомобили такси, где меры профилактики зачастую демонстративно (!) игнорируются. «При проверке нужно интересоваться, имеются ли в салоне антисептические средства. Водителям следует неустанно разъяснять, что это не чья-то блажь. От дисциплинированности в этом вопросе зависит их здоровье, здоровье всех членов их семей», - добавил градоначальник.

Не реже одного раза в неделю необходимо проводить дезинфекцию и в административных помещениях, офисах организаций всех форм собственности. Сделать это можно своими силами или с привлечением работников клининговых фирм. Главное, чтобы уборка была качественной и не заключалась лишь в обработке контактных поверхностей или рабочих мест.