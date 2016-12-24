Салюта в Саранске не будет

Наш город

В столице Мордовии отменены все новогодние мероприятия

Соответствующее решение было принято на прошедшем 12 ноября заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Накануне сообщалось, что муниципальные власти только рассматривают вопрос о формате проведения праздника. Но определенность в этом вопросе появилась уже сейчас.

«Ситуация с заболеваемостью в городе сложная и напряженная. Как отмечают специалисты, основная причина большого количества заболевших – несоблюдение элементарных требований предосторожности: ношения масок и перчаток. Казалось бы, времени с начала пандемии прошло немало и каждый из нас уже знаком с этой болезнью не в теории, а на практике. Многие наши коллеги, товарищи или знакомые переболели. Но, тем не менее, часто приходится слышать скептические высказывания относительно ношения масок и перчаток. Еще раз подчеркну: сейчас это просто необходимо. Поймите, от того, как будут соблюдаться введенные профилактические меры, зависит здоровье и жизнь», - сказал Петр Тултаев.

На заседании городского оперативного штаба было принято решение об отмене торжественных мероприятий в Саранске, посвященных празднованию Нового года.

«Ситуация, к сожалению, продолжает развиваться в худшую сторону. Массовые мероприятия – это центр притяжения людей. В связи с этим, на сей раз народные гуляния перед Новым годом, на Новый год и в период новогодних каникул в Саранске проводиться не будут. Воздержимся от этого. Новогодние елки в школах мы проводить не будем. Массовые народные гуляния и концерты 31 декабря мы организовывать и проводить не будем.

Так же в этом году мы воздержимся от проведения салютов. Это привлекает множество людей. Салюта не будет на Советской площади и в микрорайонах Саранска. Это необходимость», – подчеркнул Глава города.

Впрочем, от новогодних гирлянд, иллюминации и прочих световых украшений столица Мордовии отказываться не намерена. «Это делается для того, чтобы создать настроение – не более того», - подчеркнул Петр Тултаев.

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