Саранск готов к битве со снегом

Как было объявлено на прошедшем 10 ноября совещании в саранской мэрии, все предприятия коммунального комплекса города переведены на зимний, круглосуточный, режим работы. На обслуживание улично-дорожной сети заключено 8 контрактов. Уборкой будут заниматься 6 муниципальных организаций, «арсенал» которых насчитывает 182 единицы спецтехники. Фронт предстоящих работ – 2182,9 тысячи квадратных метров магистральных и 2475,3 тысячи квадратных метров второстепенных дорог, почти 918 тысяч «квадратов» тротуаров и 56,4 тысячи квадратных метров остановочных павильонов.

В ближайшее время в город поступят последние партии противогололедного реагента «Экосол» (его закуплено свыше 2,3 тысячи тонн). Также продолжается заготовка песко-соляной смеси. Ее суммарный запас оценивается почти в 28 тысяч тонн.

Едва ли не самая актуальная на сегодняшний день проблема – кадровая. В спецавтохозяйстве, например, очень остро ощущается нехватка трактористов. Хотя зарплаты им предлагается достойная.

«В этом сезоне во время уборки улиц города максимально необходимо использовать роторы, - заметил в ходе обсуждения мэр города Петр Тултаев. - Мосты, путепроводы, подъемы, подходы к остановочным павильонам надо обрабатывать и расчищать в первую очередь. Управляющие компании должны своевременно убирать и вывозить снег с придомовых территорий».

В случае «буйства стихии» и ухудшения ситуации на дорогах, горожане могут обращаться в ЕДДС по круглосуточному телефону 24-07-07. Это учреждение обеспечивает информационное взаимодействие населения с предприятиями, обслуживающими улично-дорожную сеть.