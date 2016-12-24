Школы Саранска пока не планируют уходить на «удаленку»

Жительница Мордовии выиграла на «Поле Чудес» автомобиль
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
Вопреки многочисленным «изоляционным» предположениям, с понедельника возобновились занятия во всех без исключения городских школах.
Учеба проходит в штатном режиме при соблюдении установленных санитарных требований. На входах в образовательные организации в обязательном порядке все проходят входной контроль - проводится термометрия, потоки максимально разведены.
«Будем очень надеяться, что такой режим будет сохранен. Но для этого необходимо соблюдать все меры безопасности как во время учебы, так и вне школы. При малейшем подозрении на заболевание нельзя допускать к учебе школьников, а учителей - к работе», - отметил Глава города Петр Тултаев.
В то же время градоначальник напомнил о действующем запрете на различные собрания, линейки и представления с большим числом участников. «Никаких массовых мероприятий в школах и детских садах проводиться не должно», - заключил он.
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
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