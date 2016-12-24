Школы Саранска пока не планируют уходить на «удаленку»

Наш город

Вопреки многочисленным «изоляционным» предположениям, с понедельника возобновились занятия во всех без исключения городских школах.

Учеба проходит в штатном режиме при соблюдении установленных санитарных требований. На входах в образовательные организации в обязательном порядке все проходят входной контроль - проводится термометрия, потоки максимально разведены.
«Будем очень надеяться, что такой режим будет сохранен. Но для этого необходимо соблюдать все меры безопасности как во время учебы, так и вне школы. При малейшем подозрении на заболевание нельзя допускать к учебе школьников, а учителей - к работе», - отметил Глава города Петр Тултаев.

В то же время градоначальник напомнил о действующем запрете на различные собрания, линейки и представления с большим числом участников. «Никаких массовых мероприятий в школах и детских садах проводиться не должно», - заключил он.

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