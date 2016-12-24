На оперативном совещании в администрации города были оглашены обновленные результаты проверок санитарного режима в общественном транспорте.

На прошедшей неделе, как сообщается, было проконтролировано 479 автобусов и троллейбусов. Сделано 211 замечаний, составлено 4 протокола.

Особое внимание группы мониторинга уделяли автомобилям такси. Что и неудивительно. «Нередко услугами такси пользуются заболевшие люди: чтобы добраться до поликлиники на прием к врачу или сделать КТ. В связи с этим таксисты должны быть внимательными с точки зрения собственной безопасности, - предупредил мэр Саранска Петр Тултаев. - После каждого пассажира надо обрабатывать машину. Но если наши слова воспринимают как нравоучения, пусть каждый таксист подумает о своей семье, что он туда привезет».

По словам начальника городского транспортного управления Игоря Белорунова, водители легковых авто стали более ответственно относиться к своему здоровью. Те же антисептики, не говоря уж о масках и перчатках, имеются в подавляющем большинстве машин. Хотя и выявленных нарушений хватает. Со 2 по 6 ноября вынесено 32 замечания, оформлено 2 протокола.

Глава города в этой связи в очередной раз подчеркнул, что рейды проводятся не ради «галочки»: «Речь идет о жизни людей. Это не какая-то теория или страшилочки. У каждого из здесь сидящих есть знакомые, которые переболели, и причем среди этих знакомых были очень скептически настроенные люди, говорившие, что это ерунда. Оказалось, не ерунда!»