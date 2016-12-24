Жители против

Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан

Похоже, эпопея с переводом городских светофоров на трехфазный режим работы вступает в новую фазу. В понедельник, выступая на городской планерке, мэр Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что решающим теперь станет мнение экспертной организации. И если понадобится перевести какой-либо объект в прежний режим - это однозначно будет выполнено.

Весной этого года в связи с требованиями УГИБДД МВД по РМ в Саранске светофоры начали переводить на трехфазный режим работы, который исключает пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла. В своих предписаниях о переводе светофоров в новый режим работы надзорное ведомство ссылается на их приведение в соответствие с требованиями ГОСТ.

С мая до начала ноября в Саранске на трехфазный режим работы было переведено 32 светофорных объекта. С самого начала изменения режима их работы от водителей и пешеходов в Администрацию города стали поступать возмущенные обращения - и на горячую линию Главы города, и по электронной почте, и через социальные сети. Причиной тому стали возникающие пробки практически на всех переведенных участках и увеличенное время ожидания для пешеходов. На отдельных улицах - таких как перекресток проспект 50 лет Октября и улица М. Расковой - в часы пик движение практически парализуется.

В связи с этим и чтобы узнать мнение как можно большего числа горожан, мэр Саранска поручил провести опрос. Он проходил в социальных сетях с 22 октября по 1 ноября. Свое мнение мог высказать каждый желающий. Голосование показало, что подавляющее большинство проголосовавших (54,17%) против перевода светофоров в трехфазный режим.

В понедельник на оперативном совещании Петр Тултаев отметил, что на минувшей неделе в Администрации города прошло совещание с представителями УГИБДД МВД по РМ, на котором было принято решение о создании рабочей группы.

В ближайшее время КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» закажет в специализированной организации исследование интенсивности транспортных и пешеходных потоков на участках, где предполагается работа светофоров в трехфазном режиме. После заключения экспертной организации можно будет сделать вывод - на каких перекрестках необходимо перевести светофоры в трехфазный режим, а на каких оставить в однофазном с установкой дополнительной секции. Ориентировочный срок завершения исследования - декабрь текущего года.

«ГОСТ - по сути это закон, который обязывает нас переводить светофоры на новый режим работы. Но возникли вопросы у автолюбителей, потому что новый режим работы не удовлетворяет прежде всего автомобилистов: создаются пробки. Есть предписание со стороны ГИБДД о необходимости перевода светофоров в трехфазный режим. На очереди - 17 объектов. В ближайшее время будет проведено научное исследование интенсивности движения транспортных средств и пешеходов на перекрестках, где предполагается перевод светофоров на новый режим», - сказал Петр Тултаев.

Действующий ГОСТ допускает режим работы светофоров в одной фазе с установкой световых секций, если одновременно выполняются следующие условия: суммарная интенсивность транспортных средств, поворачивающих в одно направление, не более 120 единиц в час, а интенсивность движения пешеходов не более 600 пешеходов в час.

«У нас в городе 100 светофорных объектов. Все их мы исследуем на предмет соответствия этому требованию. Если светофорный объект, переведенный в трехфазный режим, отвечает этому требованию - одно дело. Если же на перекрестке суммарная интенсивность движения транспортных средств менее 120 единиц в час и менее 600 пешеходов в час, то будет применяться информационная световая секция, а режим работы светофора останется прежним», - отметил мэр Саранска.

Глава города подчеркнул, что заключение экспертной организации станет решающим в этом вопросе и если понадобится перевод в однофазный режим работы уже переведенного светофорного объекта - это будет сделано. В том случае, если на определенных участках работа светофоров будет организована в однофазном режиме, то согласно ГОСТу понадобится установка дополнительных световых секций. Каждый такой перекресток необходимо будет оборудовать 8 световыми секциями транспортного светофора в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Ориентировочная стоимость модернизации одного светофорного объекта, по данным на ноябрь текущего года, составляет 133 тысячи рублей.