Безработных в Саранске становится все больше

Изуверская месть
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По состоянию на 1 ноября в столице Мордовии зарегистрировано уже 8239 безработных граждан (за 9 месяцев года таковых начитывалось 7878 человек). Уровень безработицы вырос за это время с 4,5 до 4,7 процента. Коэффициент напряженности на рынке труда увеличился с 2,81 до 3,28%.
Работодателями при этом было заявлено 2677 вакансий, в том числе 1841 - по рабочим профессиям. Услуги в трудоустройстве оказаны 2074 гражданам, по организации оплачиваемых общественных работ – 153-м, временной занятости несовершеннолетних – 23-м. В рамках программы по добровольному переселению соотечественников в Саранск прибыли 178 семей.
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