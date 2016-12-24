Программа обеспечения жильем молодых семей становится все более востребованной

В Саранске еще 162 семьи могут претендовать на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья. По сообщению администрации городского округа, именно столько новых участников мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, зарегистрировано в период с 1 января по 31 октября 2020 года.