Программа обеспечения жильем молодых семей становится все более востребованной

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В Саранске еще 162 семьи могут претендовать на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья. По сообщению администрации городского округа, именно столько новых участников мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, зарегистрировано в период с 1 января по 31 октября 2020 года.

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