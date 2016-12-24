Программа обеспечения жильем молодых семей становится все более востребованной

«Мы видим, что обстановка осложняется»
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
В Саранске еще 162 семьи могут претендовать на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья. По сообщению администрации городского округа, именно столько новых участников мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, зарегистрировано в период с 1 января по 31 октября 2020 года.
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима
Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед»...
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
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