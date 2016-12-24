На учет нуждающихся в жилье принято еще 123 семьи

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По информации мэрии Саранска, за десять месяцев года на учет нуждающихся в жилых помещениях принято 123 семьи.
Притом 29 из них - по двум категориям одновременно. На жилье, в частности, претендуют 67 молодых и 33 многодетных семьи, 16 семей с детьми-инвалидами, 8 работников бюджетной сферы, столько же - медиков и педагогов, 6 малоимущих граждан, 3 ветерана боевых действий, 2 участника или инвалида Великой Отечественной войны, один «чернобылец» и еще 8 «работников организаций».
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
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