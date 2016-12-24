В Саранске утвержден норматив стоимости «квадрата» жилья

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Постановлением Администрации городского округа в Саранске утвержден норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. В четвертом квартале данный показатель вновь не изменится, составляя 39 499 рублей.
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