В Саранске утвержден норматив стоимости «квадрата» жилья

Постановлением Администрации городского округа в Саранске утвержден норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. В четвертом квартале данный показатель вновь не изменится, составляя 39 499 рублей.