В Саранске утвержден норматив стоимости «квадрата» жилья

Наш город

Постановлением Администрации городского округа в Саранске утвержден норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. В четвертом квартале данный показатель вновь не изменится, составляя 39 499 рублей.

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