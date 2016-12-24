В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима

Об этом сообщил на оперативном совещании в администрации города начальник транспортного управления Игорь Белорунов. Рейды в общественном транспорте проводятся в Саранске на постоянной основе. В группы мониторинга входят сотрудники Администрации города, Транспортного управления, муниципального предприятия «Горэлектротранс» и правоохранительных органов.

«Наши сотрудники в рейды выходят каждый день. На минувшей неделе проверки проводились и в субботу, и в воскресенье. Для дежурств групп мониторинга выбираются ключевые остановки общественного транспорта в каждом микрорайоне города, через которые проходит наибольший трафик общественного транспорта Саранска, - рассказал Игорь Белорунов. - За последнюю неделю значительно уменьшилось число нарушителей как среди пассажиров, так и среди водителей». Он также отметил, что есть нарушители среди пассажиров автобусов и троллейбусов, которые при вынесении им замечания надевают маску или перчатки. За прошедшую неделю, в том числе в субботу и воскресенье, группами мониторинга Администрации города вынесено 285 замечаний, составлено 6 протоколов.

Что касается такси, то число нарушителей как среди пассажиров, так и среди водителей практически одинаковое. «Не совсем понятно поведение водителей такси, когда им проверяющие делают замечание, они вытаскивают маску и перчатки из бардачка автомобиля и надевают их», - говорит Игорь Белорунов.

«Группы мониторинга, в которые входят наши сотрудники, в прямом смысле слова находятся на передовой. Поэтому я очень прошу всех своих подчиненных максимально соблюдать профилактические меры и беречь себя», - сказал Глава Саранска Петр Тултаев.