Доходы городского бюджета выросли почти на 343 миллиона рублей

Наш город

На прошедшей в четверг 27-ой сессии Саранского совета депутатов был скорректирован бюджет городского округа. Доходы муниципальной казны выросли до 8 млрд. 305,53 млн. рублей – или на 342,9 миллиона. В том числе на 34,7 миллиона - за счет поступления межбюджетных трансфертов, и на 308,2 млн. - от продажи земельных участков. Дополнительно поступившие средства решено направить на реализацию ряда социальных проектов.

Также 9 муниципальных предприятий, включая городской зоопарк, в период распространения коронавирусной инфекции смогут воспользоваться новой льготой при уплате арендных платежей.

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