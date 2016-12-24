Доходы городского бюджета выросли почти на 343 миллиона рублей

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На прошедшей в четверг 27-ой сессии Саранского совета депутатов был скорректирован бюджет городского округа. Доходы муниципальной казны выросли до 8 млрд. 305,53 млн. рублей – или на 342,9 миллиона. В том числе на 34,7 миллиона - за счет поступления межбюджетных трансфертов, и на 308,2 млн. - от продажи земельных участков. Дополнительно поступившие средства решено направить на реализацию ряда социальных проектов.
Также 9 муниципальных предприятий, включая городской зоопарк, в период распространения коронавирусной инфекции смогут воспользоваться новой льготой при уплате арендных платежей.
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