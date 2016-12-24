В Саранске дали имена двум новым улицам

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Решением депутатов городского совета, участок дороги от улицы Полежаева до западной границы Саранска назван Ключаревским шоссе. Имя Владимира Ромашкина присвоено улице, протянувшейся от ул. Севастопольская до Тавлинской набережной (в районе ул. Тамбовской). Указанные объекты, как сообщается, прошли процедуру публичных слушаний.
Примечательно, что в проекте решения улица в 3-м микрорайоне жилого массива «Юбилейный» именовалась просто ул. Ромашкина. Однако и сам глава города, и депутаты потребовали уточнить, что названа она в честь известного артиста, создателя ансамбля «Торама», внесшего заметный вклад в развитие финно-угорской культуры. «Ромашкиных в Саранске немало, поэтому необходимо, чтобы его имя было в названии улицы», - заметил мэр города Петр Тултаев.
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