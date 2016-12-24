Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков

Рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественных местах, в том числе в объектах торговли, общепита и общественном транспорте, будут продолжаться до тех пор, пока этого будет требовать эпидемиологическая ситуация в столице Мордовии. Соответствующее поручение профильным структурным подразделениям Петр Тултаев дал на оперативном совещании в понедельник в Администрации города.

«На минувшей неделе сотрудниками администраций Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов, Транспортного управления и МВД проверено 788 единиц общественного транспорта. Пассажирами на месте устранено 524 замечания, составлено 6 протоколов. Также проверяли и машины такси. За время проверок пассажирам и водителям такси вынесено 22 замечания, которые были устранены на месте. На водителей составлено 2 протокола», - доложил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.

Как показывает практика, чаще всего масочно-перчаточный режим нарушается в машинах у коммерческих перевозчиков. За минувшую неделю нарушители выявлены в автобусах № 66 (ООО «Сигнал - С»), № 28 (ООО «Первая Ассоциация транспортных предприятий»), № 16 (ИП Сергеева Е.В.), № 15 (ИП Кемяшов В.В.).

«Я смотрел репортажи, где рассказывалось про соблюдение масочно-перчаточного режима коммерческими перевозчиками. Если для примера взять муниципальное предприятие «Горэлектротранс», то там на порядок выше дисциплина по соблюдению масочно-перчаточного режима и по дезинфекции транспортных средств. Что касается коммерческих перевозчиков, то вопросы у нас к ним есть. Давайте, если надо, на моем уровне организуем встречу с руководителями. Но прежде Вы с ними переговорите. Они же людей возят! Когда их остановили, достают из кармана маску и водитель рассуждает: «У нас народ такой». А ты сам не народ? То есть все виноваты, кроме него самого. Это требование, связанное с необходимостью. Что тут рассуждать?! Рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима надо продолжать - нравится это кому-то или не нравится», - подчеркнул Глава Саранска Петр Тултаев.