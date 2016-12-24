«Общая статистика по теплу довольно тревожная»

На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.

Главы районных администраций отметили, что тепло в многоквартирные дома, детские сады и школы подается в штатном режиме, но при этом в ряде случаев у жителей города есть нарекания к работе ресурсоснабжающей организации.

«В настоящее время неисполненными остаются 68 заявок по некачественному теплоснабжению, в том числе и повторные. В большинстве случаев заявки не могут быть закрыты в связи с тем, что жители верхних этажей не предоставляют доступ в квартиры для стравливания воздуха из системы. Кроме этого, из-за дефектов трубопроводов АО «СаранскТеплоТранс» с начала отопительного периода было зафиксировано три аварийных отключения теплоснабжения, в результате чего без тепла оставался 21 МКД, а также четыре аварийных отключения горячего водоснабжения, в зону которого попали 33 многоквартирных дома», - доложил глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

В Октябрьском районе не закрыты 72 заявки. «Очень много повторяющихся заявок. Кроме того, граждане подают заявку, если отопление в квартире есть, но батареи, на их взгляд, недостаточно теплые. Очень часто проблема некачественного отопления заключается в завоздушенности стояков. Спуск воды в подвале не помогает, необходим доступ в квартиры на верхних этажах, собственников которых приходится искать. На минувшей неделе было отключение из-за аварийной ситуации по линии АО «СаранскТеплоТранс», под которое попало 25 многоквартирных домов», - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

«В Ленинском районе по данным на утро понедельника было 57 неисполненных заявок. На минувшей неделе в центральной части города было три аварийных отключения АО «СаранскТеплоТранс», в результате которого 40 многоквартирных домов оставались без отопления. В настоящее время управляющие компании работают над исполнением поступивших жалоб от населения», - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин.

Глава Саранска Петр Тултаев выразил обеспокоенность ростом количества повторных сообщений об отключениях тепла в городских многоэтажках. - «Общая статистика по теплу довольно тревожная, учитывая, что на улице начинает холодать. Практически каждый день мне на телефон из диспетчерских служб приходят сообщения об отключениях в том или ином районе Саранска. Причем причина отключения, например, замена запорной арматуры - то есть те работы, которые можно было сделать в рамках подготовки к отопительному сезону в летний период».