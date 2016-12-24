Поддержка экспорта

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в республике реализуется региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Основная цель - внедрение в Мордовии экспортного стандарта 2.0. В качестве одного из обязательных его элементов является наличие Центра поддержки экспорта, функционирующего на базе регионального Центра развития конкурентоспособности. Он способствует поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, оказывает содействие выходу организаций на внешние рынки.

За январь - август 2020 года Центром поддержки экспорта организованы бизнес-миссии в Грузию и Ирак, проведен прием бизнес-делегации из Бурунди. Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2020», Международной выставке отопительного и санитарно-технического оборудования «AquathermMoscow 2020», выставке технологий для интернет-торговли «Ecom Expo-2020».

Более 70 субъектам МСП оказаны услуги по содействию в переводе на иностранные языки презентационных материалов, консультационные и информационные услуги, в том числе и с привлечением сторонних экспертов. Для семи субъектов МСП модернизированы сайты на иностранном языке, для трех - проведены маркетинговые исследования, 11 субъектов МСП размещены на электронных торговых площадках. На экспорт при содействии Центра выведено 10 субъектов малого и среднего предпринимательства (при целевом значении на 2020 год - 9). Объем поддержанного экспорта составил 4,033 миллиона долларов США (цель - 7,6 миллиона долларов США).