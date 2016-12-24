В Темниковском районе идет ремонт дороги в теньгушевском направлении

Социум

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Темниковском районе ведется капитальный ремонт дороги «Русское Караево - выход на автомобильную дорогу Темников - Барашево - Теньгушево». Стоимость проекта - более 45 миллионов рублей, финансирование ведется за счет средств федерального бюджета. Общая протяженность дорожного полотна - 4,1 км.

В настоящее время на участках дороги рабочие укатывают щебень и ведут прибровочные работы (для сохранения целостности кромки асфальтового покрытия). Где-то уже уложен один слой асфальта, готовится к укладке второй. Проложены переливные трубы, чтобы исключить скопление талых вод и разрушение дорожного покрытия. Сроки выполнения работ - до 1 декабря.

- Дорога много лет требовала капитального ремонта, - говорит глава администрации Русско-Караевского сельского поселения Нюрия Позднякова. - С ее обновлением выполнена первостепенная задача по безопасной перевозке детей: по ней 60 школьников каждый день возят в школу три школьных автобуса. Обеспечен также быстрый проезд скорой помощи и пожарной машины. Сейчас дорога отремонтирована до шлагбаума заповедника. Этому рады не только наши жители, но и гости республики.

На 2021 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован капитальный ремонт дорожного полотна «Село Лесное Ардашево - выход на автомобильную дорогу Темников - Барашево - Теньгушево» протяженностью 2,4 км. Стоимость проекта - более 26 миллионов рублей. Также запланирован капитальный ремонт дороги Атюрьево - Темников (протяженность - 9,5 км, стоимость - более 49 миллионов рублей). Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

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