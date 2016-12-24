В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита

По сообщению мэрии Саранска, в период с 12 по 16 октября работниками управления потребительского рынка и предпринимательства, совместно с представителями республиканского министерства экономики, торговли и предпринимательства, Роспотребнадзора и МВД, проверена деятельность 111 объектов торговли и сферы услуг. В том числе – 5 торговых комплексов, 75 магазинов, 14 точек общественного питания, 9 аптек и 8 парикмахерских.

В ходе рейдов зафиксировано 7 нарушений «масочно-перчаточного режима» (два - на предприятиях общепита). Кроме того, в шести организациях, продающих еду быстрого приготовления, выявлены факты игнорирования санитарных норм и правил. Работа данных объектов приостановлена на 5 дней.