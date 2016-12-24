Ярмарок выходного дня в Саранске пока не будет

Надежды и риски вакцины от COVID-19
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Вопрос о возобновлении работы в столице Мордовии ярмарок выходного дня пока не обсуждается. Об этом предупредил в понедельник мэр города Петр Тултаев. Основная причина в том, что при проведении подобных мероприятий довольно сложно обеспечить безопасность граждан в части соблюдения «масочно-перчаточного» режима или социального дистанцирования. К тому же людям старшего поколения – главным любителям продовольственных ярмарок - не рекомендуется выходить из дома без острой необходимости.
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