Ярмарок выходного дня в Саранске пока не будет

Наш город

Вопрос о возобновлении работы в столице Мордовии ярмарок выходного дня пока не обсуждается. Об этом предупредил в понедельник мэр города Петр Тултаев. Основная причина в том, что при проведении подобных мероприятий довольно сложно обеспечить безопасность граждан в части соблюдения «масочно-перчаточного» режима или социального дистанцирования. К тому же людям старшего поколения – главным любителям продовольственных ярмарок - не рекомендуется выходить из дома без острой необходимости.

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