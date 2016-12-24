Водителям пассажирских микроавтобусов рекомендовано не пренебрегать мерами профилактики

Мэр Саранска не исключил возможности приостановки деятельности транспортных предприятий, игнорирующих санитарные требования. «И пассажиры, и водители должны помнить, что общественный транспорт – место повышенной опасности, - отметил в понедельник Петр Тултаев. - Особое внимание прошу обратить на пассажирские «ГАЗели», где выявляется множество случаев нарушения «масочно-перчаточного» режима. Водители, в погоне за прибылью, частенько не обращают на это никакого внимания – не делают объявлений в салонах, не призывают надеть маски или перчатки».

Санитарная обработка троллейбусов и автобусов (в том числе, кстати, и малой вместимости), по мнению мэра, должна проводиться вне зависимости от формы собственности транспортного предприятия, по установленному Роспотребнадзором регламенту.



