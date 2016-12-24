В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима

О необходимости более действенного реагирования на выявляемые нарушения мэр Саранска Петр Тултаев заявил 12 октября на заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, входе повседневных рейдов всевозможные недостатки выявляются постоянно. Причем, грешат этим не только магазины или кафе, но даже аптеки, которые, казалось бы, в первую очередь должны заботиться о безопасности и посетителей, и своих работников. «Что такое? - если я захожу в аптеку, люди только в масках! Перчаток нет! Это же место концентрации носителей болезни!» - возмутился мэр города.

На ужесточении мер воздействия, как было подчеркнуто, настаивает и общественность. Недавно, в частности, такую просьбу озвучили представители рабочего совета завода автосамосвалов. Департаменту по правовым вопросам горадминистрации, управлению потребительского рынка и предпринимательства поручено активизировать работу по привлечению нерадивых бизнесменов к административной ответственности.

«Уж если мы выходим в рейд с сотрудниками Роспотребнадзора, полиции, и видим грубейшие нарушения, надо принимать решение о приостановке деятельности таких организаций. И пусть потом они с нами судятся, пусть говорят, что мы препятствуем их деятельности! А разносить заразу - это разве не преступление?!» - заключил Глава города.