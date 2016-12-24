«Эпидемиологическая ситуация не позволяет!»

Наш город

Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»

Оперативная обстановка диктует свои требования. Выступая на очередном заседании городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, Глава Саранска Петр Тултаев в очередной раз обратился к жителям республиканской столицы с настоятельной просьбой не пренебрегать мерами профилактики.

«Кто бы что ни говорил, не умничал в социальных сетях, утверждая, что мы страхи наводим и ничего не понимаем…. Тут тень на плетень наводить не имеет смысла, - сказал градоначальник. - Первая волна или вторая - без разницы. Люди заболевают! И причем, это не какие-то общие рассуждения, вот пример - наших товарищей, не говоря уж о количестве заболевших. Что мы с себя должны требовать и от своих коллег: маски и перчатки, если мы заходим в помещение – обязательно. Если мы выходим на улицу более двух человек – маска. А если пять и десять человек – должна быть маска, а в кармане - дезинфицирующее средство».

Мэр города также подчеркнул, что любые массовые мероприятия, подразумевающие участие более 10 человек, остаются под запретом. Причем, речь идет даже о традиционных и популярных фестивалях. «У нас есть Указ Главы РМ, и там эти запреты не сняты! – сказал Петр Тултаев, - В этой связи в муниципальных учреждениях культуры концерты, иные массовые мероприятия мы не проводим! В том числе – фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» в разных его форматах. В Саранске отборочный тур проводиться не будет! Сейчас не до этого, эпидемиологическая ситуация не позволяет! Воздержимся от этого!».

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