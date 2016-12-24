Метла для прокурора
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Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
Оперативная обстановка диктует свои требования. Выступая на очередном заседании городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, Глава Саранска Петр Тултаев в очередной раз обратился к жителям республиканской столицы с настоятельной просьбой не пренебрегать мерами профилактики.
«Кто бы что ни говорил, не умничал в социальных сетях, утверждая, что мы страхи наводим и ничего не понимаем…. Тут тень на плетень наводить не имеет смысла, - сказал градоначальник. - Первая волна или вторая - без разницы. Люди заболевают! И причем, это не какие-то общие рассуждения, вот пример - наших товарищей, не говоря уж о количестве заболевших. Что мы с себя должны требовать и от своих коллег: маски и перчатки, если мы заходим в помещение – обязательно. Если мы выходим на улицу более двух человек – маска. А если пять и десять человек – должна быть маска, а в кармане - дезинфицирующее средство».
Мэр города также подчеркнул, что любые массовые мероприятия, подразумевающие участие более 10 человек, остаются под запретом. Причем, речь идет даже о традиционных и популярных фестивалях. «У нас есть Указ Главы РМ, и там эти запреты не сняты! – сказал Петр Тултаев, - В этой связи в муниципальных учреждениях культуры концерты, иные массовые мероприятия мы не проводим! В том числе – фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» в разных его форматах. В Саранске отборочный тур проводиться не будет! Сейчас не до этого, эпидемиологическая ситуация не позволяет! Воздержимся от этого!».
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