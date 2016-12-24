В городе зафиксированы первые аварии в сетях теплоснабжения

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Очередной отопительный сезон вновь начался в Саранске с устранения выявленных неисправностей. Проблемы фиксировались во всех без исключения городских районах. В Октябрьском, к примеру, из-за случившейся в воскресенье аварии в котельной АО «СаранскТеплоТранс» без тепла остался поселок Ялга. Причем отсутствие информации привело к тому, что сей факт даже не был оперативно отражен в сводках.
В Ленинском районе по причине многочисленных сбоев в сетях ресурсоснабжающей организации за прошедшую неделю пришлось перезапускать системы теплоснабжения в 116 многоквартирных домах. Помимо того, в центральной части города до сих пор не ликвидировано около дюжины разрытий и еще 6 - на Юго-Западе.
На Светотехстрое в субботу пришлось экстренно прекратить подачу тепла в дом № 84 по улице Веселовского. Там собственники находящегося на первом этаже магазина заложили плиткой проходящие под крыльцом инженерные коммуникации. И сделали это настолько качественно, что полностью ликвидировать неисправность удалось только к понедельнику.
В воскресенье целых пять часов без тепла оставались МКД № 26 и № 28 по улице Васенко. К числу проблемных можно также отнести дома №№ 24 и 24/3 по улице Победы. Дело в том, что они оборудованы крышными котельными, решения о запуске которых принимают домкомы.
«О таких вопросах жители домов должны знать. Я попрошу встретиться с людьми на месте и все объяснить», - обратился градоначальник к главе района.
Впрочем, в целом, по мнению мэра города, старт сезона можно назвать вполне успешным. Во все муниципальные учреждения образования тепло подается в штатном режиме. В жилых массивах с центральным теплоснабжением коммунальщики занимаются, главным образом, устранением завоздушенности стояков. «Перед нами стоит задача такая: работать над устранением замечаний. На текущей неделе необходимо активно заниматься пусконаладочными работами», - отметил Петр Тултаев.
Мэр Саранска подчеркнул, что настораживает большое количество аварий на сетях АО «СаранскТеплоТранс» и отключение тепла в домах из-за этого. На текущей неделе будет вестись мониторинг, и если ситуация не улучшится, состоится встреча с представителями ресурсоснабжающей организации.
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