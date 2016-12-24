Технологии успеха
Мордовских «айтишников» поздравили с профессиональным праздником
В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональный проект «Молодые профессионалы».
В рамках проекта предполагается модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также существенное обновление материально-технической базы к 2024 году.
14-19 сентября в МГУ им. Н.П. Огарева проходил III Вузовский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills по 5 компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Лабораторный химический анализ», «Туризм», «Предпринимательство».
Кроме того, в 2020 году планируется участие вузов в объявляемых в рамках проекта конкурсах Министерства науки и высшего образования РФ, развитие Предуниверсария на базе Мордовского университета, а также создание современных мастерских на базе Саранского автомеханического техникума и Зубово-Полянского педагогического колледжа по направлениям «Транспорт и логистика», «Социальная сфера».
Мордовских «айтишников» поздравили с профессиональным праздником
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