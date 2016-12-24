«Молодые профессионалы»

Социум

В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональный проект «Молодые профессионалы».

В рамках проекта предполагается модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также существенное обновление материально-технической базы к 2024 году.

14-19 сентября в МГУ им. Н.П. Огарева проходил III Вузовский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills по 5 компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Лабораторный химический анализ», «Туризм», «Предпринимательство».

Кроме того, в 2020 году планируется участие вузов в объявляемых в рамках проекта конкурсах Министерства науки и высшего образования РФ, развитие Предуниверсария на базе Мордовского университета, а также создание современных мастерских на базе Саранского автомеханического техникума и Зубово-Полянского педагогического колледжа по направлениям «Транспорт и логистика», «Социальная сфера».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Для армейской службы вирус не годен

Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании

12 320 рублей

будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»

Метла для прокурора

Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон

Смертельный «отрыв»

Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу