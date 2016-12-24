«Успех каждого ребенка» независимо от места жительства

Персонифицированное дополнительное образование - одна из составляющих федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Благодаря ему повысится доступность качественного допобразования детей независимо от места жительства, социального статуса и доходов семьи. Одним из инструментов решения этой задачи является персонифицированное финансирование.

«Суть нововведения состоит в том, что посещение выбранных детьми кружков и секций может полностью или частично оплачиваться за счет бюджетных средств муниципального уровня, - рассказывает заместитель директора Центра допобразования для детей Ельниковского района Любовь Данилина. - Системой предусмотрены два вида сертификатов: персонифицированного финансирования и учета. Количество услуг, получаемое с использованием сертификата учета, устанавливается органами местного самоуправления. В нашем районе ограничений на количество программ, осваиваемых ребенком одновременно, нет. Для каждого кружка определяется стоимость. Когда ребенок записывается на занятия, средства сертификата списываются в счет его оплаты.

Новая система с помощью сертификата персонифицированного финансирования закрепляет за ребенком гарантию, что вне зависимости от того, какую программу дополнительного образования он выберет, к какому поставщику услуг (муниципальному, частному, государственному, индивидуальному предпринимателю) пойдет обучаться, он может рассчитывать на то, что государство заплатит за его обучение.

В отличие от традиционной системы при персонифицированном финансировании формируется конкурентная среда как между бюджетными и частными организациями, так и внутри муниципальной сети, финансируются именно услуги, а не учреждения, происходит учет детей и количества посещений.



