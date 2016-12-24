Ремонт клуба имени А.В. Ухтомского возобновится в этом году

Благодаря национальному проекту «Культура» капитальный ремонт клуба им. А.В. Ухтомского в Рузаевке возобновится уже в этом году. Клуб построен в 1952 году и с первых дней своего существования стал символом Рузаевки. Двухэтажное строение по сей день не имеет аналогов в республике. Уникальная лепнина, колонны - все это отвечает роскошному стилю сталинского ампира. Исторический облик здания будет сохранен.

- Клуб на ремонте с 2018 года. Реконструкция стала возможна благодаря вниманию Президента РФ В.В. Путина, который выделил на эти цели 55 миллионов рублей из резервного фонда, - рассказывает начальник управления культуры районной администрации Т.В. Грачева. - Дальнейшее изучение состояния здания и проведенное техническое обследование потребовали изменения проектной документации, что повлекло за собой увеличение стоимости. Тогда республика подала заявку на реновацию объекта в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Культурная среда», она была одобрена Минкультуры РФ. Работы начнутся после проведения процедуры торгов и заключения контракта. Завершение капитального ремонта планируется в конце 2021 года.

- У нас есть прекрасные кадры, творческие коллективы и все предпосылки для того, чтобы стать лидерами в республике в сфере культуры, к чему мы со временем, надеюсь, и придем, - добавляет Т.В. Грачева.



